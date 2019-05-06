Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак

Телеведущая Ксения Собчак после катастрофы Sukhoi Superjet 100 в столичном Шереметьево назвала этот самолет «адовым говном». Журналист Максим Кононенко назвал подобные комментарии самым чудовищным в этой ситуации и призвал «гасить цинизм».

В своем Telegram-канале Собчак объяснила, почему старается не летать «Суперджетом». «Это адовое говно. И „ошибка экипажа“ — это, конечно, отличная версия, но проблема только в том, что коррумпированные чиновники не в состоянии признать, что сам проект „Сухой Суперджет“ — это дико провальная история», — заявила телеведущая.

По ее словам, с «Суперджетом» происходят «постоянные поломки», которые «никто никогда не будет признавать».

«Просто поговорите с любым пилотом, как они «любят» Су. Короче, просто не летайте этим говном. От слова совсем», — заключила Собчак.

Кононенко в свою очередь прокомментировал обилие комментариев, подобных тому, что прозвучал от Собчак. «Самое чудовищное в этой вот ситуации — это вот это вот „Суперджет говно“, »Аэрофлот» говно», « Шереметьево говно». Прямо, как шакалы, набросились на тему и грызут», — написал он в своем Telegram.

«Я не святой, я понимаю, что есть цели и есть задачи. Но, бл***, там еще людей даже не опознали. Побойтесь бога, а. Ну давайте как-то гасить цинизм. Всех денег не заработаешь. А спрошено будет», — заключил он.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, большинство из них отравились продуктами горения.