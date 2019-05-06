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Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В Сети появилось новое видео, на котором депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, находясь в безлюдном месте, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной.
На видео, которое опубликовано в телеграм-канале Неалбин, Резник что-то активно пережевывает, после чего начинает скручивать папиросу. Как предположили пользователи, происходящее похоже на то, что Резник употребляет наркотические вещества.
Отметим, что это не первое подобное видео. 1 мая уже была опубликована видеозапись, на которой Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной.
Сам депутат отрицает употребления запрещенных веществ. В то же время на своей странице в Facebook он написал, что не будет сдавать анализы, которые могли бы подтвердить его слова.
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