Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны

В Сети появилось новое видео, на котором депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник , находясь в безлюдном месте, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной.

На видео, которое опубликовано в телеграм-канале Неалбин, Резник что-то активно пережевывает, после чего начинает скручивать папиросу. Как предположили пользователи, происходящее похоже на то, что Резник употребляет наркотические вещества.

Отметим, что это не первое подобное видео. 1 мая уже была опубликована видеозапись, на которой Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной.