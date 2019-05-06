Познер попросил, чтобы его пепел развеяли над Парижем

Телеведущий Владимир Познер , отвечая на вопрос о том, как страна оставила след в его сердце, рассказал, что прописал в завещании, чтобы его прах был развеян над французской столицей.

«Знаете, есть такой вопрос: «Где бы вы хотели жить?», а есть другой вопрос: «Где бы вы хотели умереть?» и этот вопрос более сложный, чем первый, потому что он окончательный. Так вот, я в своем завещании, и я это могу сказать публично, это не секрет, попросил, чтобы меня сожгли и чтобы мой пепел рассеяли или развеяли над Парижем. Вот вам и ответ», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Познер признался, что Париж для его самый близкий, а Франция — самая близкая страна.

Вместе с тем, телеведущий отметил, ему близок и другой город — Нью-Йорк, хотя «Франция ближе, чем Америка в целом».

«Мне во Франции хорошо, где бы я ни был, я не могу этого сказать об Америке. В Америке мне хорошо выборочно», — заключил Познер.

Ранее Познер рассказал об эмоциональной привязанности к собору Парижской Богоматери; пожар в Нотр-Дам-де-Пари журналист назвал личным горем.