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Познер попросил, чтобы его пепел развеяли над Парижем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос о том, как страна оставила след в его сердце, рассказал, что прописал в завещании, чтобы его прах был развеян над французской столицей.
«Знаете, есть такой вопрос: «Где бы вы хотели жить?», а есть другой вопрос: «Где бы вы хотели умереть?» и этот вопрос более сложный, чем первый, потому что он окончательный. Так вот, я в своем завещании, и я это могу сказать публично, это не секрет, попросил, чтобы меня сожгли и чтобы мой пепел рассеяли или развеяли над Парижем. Вот вам и ответ», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
Познер признался, что Париж для его самый близкий, а Франция — самая близкая страна.
Вместе с тем, телеведущий отметил, ему близок и другой город — Нью-Йорк, хотя «Франция ближе, чем Америка в целом».
«Мне во Франции хорошо, где бы я ни был, я не могу этого сказать об Америке. В Америке мне хорошо выборочно», — заключил Познер.
Ранее Познер рассказал об эмоциональной привязанности к собору Парижской Богоматери; пожар в Нотр-Дам-де-Пари журналист назвал личным горем.
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Общество , Видео , Владимир Познер
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