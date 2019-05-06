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В России вступили в силу новые правила диспансеризации 

Lenta.ru + ещё 9 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В России вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник, 6 мая.
Так, люди старше 40 лет теперь смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года.
25 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил обеспечить работников старше 40 лет выходным днем для прохождения диспансеризации.
17 апреля глава правительства анонсировал всеобщую диспансеризацию в России, которая продлится два года. Он также призвал проработать системы, при которой человек сможет проходить всех специалистов в одном учреждении.
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