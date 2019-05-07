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Стартовала акция «Диктант Победы» 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских регионах и 23 странах мира стартовала акция Диктант Победы, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз партии «Единая Россия».
Старт диктанта в музее Победы на Поклонной горе в Москве дал отставной генерал-полковник Борис Уткин. Участников акции поприветствовали, в частности, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Диктант Победы» уже написали более пяти тысяч жителей Дальнего Востока, Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана. В России площадки для диктанта организованы в административном центре каждого субъекта, в городах с населением от 500 тысяч человек, городах воинской славы и городах-героях.
Участникам диктанта предстоит за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых будет предложено по четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывались специалистами Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.
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Общество , Сергей Нарышкин , Александр Хинштейн , Госдума , Москва
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