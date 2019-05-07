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Не забудьте мешки: пермяков позвали на сбор человеческих останков 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В селе Крюково Пермского края был объявлен субботник по сбору человеческих останков, рассказал пользователь «Пикабу» и подтвердили в местной администрации.
Вчера на «Пикабу» был опубликован снимок объявления, призывающего 6 мая в 10:00 прийти на субботник по сбору человеческих останков на берегу реки Камы в Крюково-1.
«При себе иметь перчатки, мешки», — также было сказано в объявлении.
Авторы самых популярных комментариев к этому посту на «Пикабу» шутили об «общем сборе препаратов для гильдии некромантов» в Крюково, о том, что свой новый фильм Квентину Тарантино следует назвать «Субботником», а также о первомайском лозунге, который крюковцам следует теперь использовать, — «Мир! Труп! Май!».
pikabu.ru/tenderbrenson
Между тем специалист местной администрации поселения Вера Головнина объяснила радиостанции «Говорит Москва», что на подобных субботниках, которые проходят ежегодно на протяжении уже более 10 лет, добровольцы собирают останки, вымываемые из братского кладбища.
«Когда построили Воткинское водохранилище, братскую могилу не перезахоронили», — добивала она.
Комментарии
Общество , Квентин Тарантино , Радиостанция "Говорит Москва" , Пермский Край
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