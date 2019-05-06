Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковные жители напишут «Диктант Победы» 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» пройдет в Подмосковье на 66 площадках, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 6 мая.
Мероприятие пройдет 7 мая, уточнила она. «Участникам диктанта предстоит ответить на 20 вопросов за 45 минут. Результаты акции будут обнародованы 12 июня — в День России», — рассказала Забралова.
По словам министра, принять участие в мероприятии могут все желающие. Она также добавила, что адреса площадок диктанта можно найти на сайте профильного ведомства.
Ранее в понедельник в Госадмтехнадзоре сообщили, что в регионе приведены в порядок более 500 памятных объектов. В частности, были отремонтированы цоколи и подходы к памятникам. В работах принимали участие волонтеры и общественники.
Последние новости
Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира Кремль оценил работу Бабича в Белоруссии
Общество , Ольга Забралова , Lenta.ru , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грубое нарушение»: новый поворот в истории с SSJ81
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
«Украина, прощай навсегда!»25
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево259
Путину доложили о трагедии в Шереметьево46
Видео
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
«Украина, прощай навсегда!»
Украина В мире
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение