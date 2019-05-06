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Патриарх поддержал родных погибших в Шереметьево 

360tv.ru + ещё 46 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Патриарх Кирилл молится о выздоровлении пострадавших в ЧП с самолетом Superjet-100 в Шереметьево. Предстоятель РПЦ передал родным погибших свое благословение.
«Святейший Патриарх Кирилл глубоко скорбит в связи со случившимся вчера в аэропорту Шереметьево. Он молится об упокоении погибших и выздоровлении тех людей, которые сейчас находятся в больницах. Патриарх передает свое благословение и слова поддержки родственникам погибших и тем, кто сейчас оказывает помощь пострадавшим», — рассказал пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.
По словам священника, по благословению патриарха Кирилла священнослужители посетят пострадавших в аварии, которые сейчас находятся в больницах Москвы. Им будет оказана молитвенная и другая поддержка.
Самолет Superjet-100, выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета. Борт загорелся при приземлении.
«Аэрофлот» опубликовал список пассажиров, выживших после пожара на борту самолета. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа — всего 37 человек. Следственный комитет официально подтвердил гибель 41 пассажира.
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Общество , Александр Волков , Патриарх Кирилл , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР
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