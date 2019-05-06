Патриарх поддержал родных погибших в Шереметьево

Патриарх Кирилл молится о выздоровлении пострадавших в ЧП с самолетом Superjet-100 в Шереметьево . Предстоятель РПЦ передал родным погибших свое благословение.

«Святейший Патриарх Кирилл глубоко скорбит в связи со случившимся вчера в аэропорту Шереметьево. Он молится об упокоении погибших и выздоровлении тех людей, которые сейчас находятся в больницах. Патриарх передает свое благословение и слова поддержки родственникам погибших и тем, кто сейчас оказывает помощь пострадавшим», — рассказал пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

По словам священника, по благословению патриарха Кирилла священнослужители посетят пострадавших в аварии, которые сейчас находятся в больницах Москвы. Им будет оказана молитвенная и другая поддержка.

Самолет Superjet-100, выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета. Борт загорелся при приземлении.