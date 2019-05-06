В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами. Его слова приводит Daily Storm.

«Откройте глаза и прекратите покупать билеты на Superjet… За свои деньги люди купили себе смерть!» — заявил Сытник.

Он напомнил, что неоднократно называл эти машины негодными к эксплуатации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов потребовал провести внеочередную проверку всех используемых сейчас самолетов серии SSJ-100 и прекратить их эксплуатацию до завершения расследования обстоятельств ЧП, передает «Интерфакс». Он также потребовал от генпрокурора и главы Следственного комитета России уделить особое внимание ходу расследования.

Несмотря на катастрофу с SSJ-100, полеты воздушных судов этого типа пока не приостановлены, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, такие меры не применяются в гражданской авиации до точного установления причин произошедшего.

В результате произошедшего 5 мая инцидента с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, по данным следствия, погибли 13 человек, в том числе двое детей. Будет создана госкомиссия по расследованию обстоятельств ЧП.

По словам одного из членов экипажа, в лайнер после вылета из Шереметьево попала молния, затем у самолета отказала автоматика. Как пишет «Интерфакс», был подан сигнал бедствия, воздушное судно стало заходить на вынужденную посадку. Судя по кадрам с места событий, SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе, после чего сгорела его хвостовая часть.

Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск, на его борту, по данным источника ТАСС, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.