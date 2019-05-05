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Медведица Герда учит медвежат нырять 

Рамблер 51 минуту назад
В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда готовит своих детенышей к купальному сезону. Малыши появились на свет 11 декабря, и в первые месяцы жизни специалисты решили не тревожить все семейство. Осмотр потомства состоялся 4 апреля. И вот теперь окрепшие медвежата вышли к людям, они бегают по территории вольера и внимательно наблюдают за поведением матери, которая пытается учить своих косолапых отпрысков нырять. Поначалу медвежата боятся прыгать в воду и топчутся на берегу. Но самый отважный из них все-таки смог перебороть страх — малыша привлек мячик, находившийся в водоеме, и он на глазах у радостной публики совершил свой первый в жизни заплыв.
Общество , Видео , Другое
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