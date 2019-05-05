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Умерла Леонора Эллинская 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: соцсети
Скончалась на 76-м году жизни балерина и украинская народная артистка Леонора Эллинская. Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что эти данным подтвердили в Днепропетровском академическом театре, где Эллинская была примой-балериной. Артистка скончалась накануне 4 мая.
О других обстоятельствах смерти и дате прощания пока не сообщается.
Леонора Эллинская родилась 22 апреля 1944 года, в 1975 году стала солисткой Днепропетровского академического театра оперы и балета. Последний спектакль, в котором танцевала прима, — балет "Это танго в июне", который состоялся 22 мая 2011 года. На тот момент ей было 67 лет.
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