Умерла Леонора Эллинская

Скончалась на 76-м году жизни балерина и украинская народная артистка Леонора Эллинская. Об этом сообщает "112 Украина ".

Отмечается, что эти данным подтвердили в Днепропетровском академическом театре, где Эллинская была примой-балериной. Артистка скончалась накануне 4 мая.

О других обстоятельствах смерти и дате прощания пока не сообщается.

Леонора Эллинская родилась 22 апреля 1944 года, в 1975 году стала солисткой Днепропетровского академического театра оперы и балета. Последний спектакль, в котором танцевала прима, — балет "Это танго в июне", который состоялся 22 мая 2011 года. На тот момент ей было 67 лет.