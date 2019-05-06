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«Изымем все страницы»: решена судьба спорных учебников по истории Крыма 

Рамблер + ещё 11 20 часов назад
Фото: ТАСС
Руководитель крымского министерства образования Наталья Гончарова рассказала ТАСС, что из учебников по истории региона будет изъята спорная информация о депортации крымских татар, в связи с тем, что представители общины во время Великой отечественной Войны якобы массово помогали гитлеровским войскам в борьбе с партизанами. Новые учебники крымские школьники получат уже в начале следующего учебного года.
Гончарова подчеркнула, что работа по исправлению учебных пособий должна закончиться к концу текущего учебного года.
«Мы будем изымать эти страницы. До конца мая мы это сделаем", — заявила глава ведомства.
Ранее о претензиях к содержанию учебников по истории Крыма заявил Совет крымских татар. Представители организации обратились к главе региона Сергею Аксёнову с просьбой изъять из учебных пособий для десятиклассников информацию о численности крымско-татарских формирований, служивших гитлеровским войскам. В учебнике указывается, что 20 тысяч человек воевали против советской армии с оружием в руках, а 14 тысяч крымских татар вели борьбу с партизанами.
Ранее Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие для десятого класса по истории Крыма. Негативную реакцию совета вызвали приведенные в учебнике данные, касающиеся крымских татар во время Великой Отечественной войны. По мнению членов совета, авторы учебного пособия "совершенно безосновательно" утверждают, что численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 34 тысячи человек.
Комментарии
Общество , Сергей Аксенов , Наталья Гончарова , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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