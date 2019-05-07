Эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом проверки результатов голосования за победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети» на условиях анонимности назвал Lenta.ru пять регионов, поток голосов за Микеллу Абрамову из которых признан «аномальным». По словам специалиста, в основном отличился центр России.
По данным издания, перепроверкой занимаются эксперты компании Group-IB, которые в результате исследования должны определить имели ли место накрутки голосов. С этой целю в настоящее время специалисты проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС.
При этом эксперт, знакомый с ходом работ, заявил Lenta.ru, что уже определены пять регионов, жители которых «аномально» проголосовали за победу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. По словам анонимного источника, это Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.
На подведение всех результатов перепроверки у специалистов может уйти не меньше месяца.
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, стала победительницей 6-го сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале, набрав после финального испытания 56,5% зрительских голосов. В Сети называют победу «купленной», поскольку Абрамовой не было среди «народных фаворитов». Ранее голосовать за девочку призывала Алсу, а также звёзды шоу-бизнеса. «Московский комсомолец» написал, что отправлять СМС в поддержку дочери популярной артистки агитировали сотрудников автомобильной группы «Авилон», фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» и производителя овощей «Агро-инвест».