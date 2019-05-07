Проверка продолжается: названы «аномально» голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом проверки результатов голосования за победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети» на условиях анонимности назвал Lenta.ru пять регионов, поток голосов за Микеллу Абрамову из которых признан «аномальным». По словам специалиста, в основном отличился центр России

По данным издания, перепроверкой занимаются эксперты компании Group-IB, которые в результате исследования должны определить имели ли место накрутки голосов. С этой целю в настоящее время специалисты проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС.

При этом эксперт, знакомый с ходом работ, заявил Lenta.ru, что уже определены пять регионов, жители которых «аномально» проголосовали за победу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. По словам анонимного источника, это Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.

На подведение всех результатов перепроверки у специалистов может уйти не меньше месяца.