Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверка продолжается: названы «аномально» голосовавшие за дочь Алсу регионы 

Рамблер + ещё 20 13 минут назад
Эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом проверки результатов голосования за победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети» на условиях анонимности назвал Lenta.ru пять регионов, поток голосов за Микеллу Абрамову из которых признан «аномальным». По словам специалиста, в основном отличился центр России.
По данным издания, перепроверкой занимаются эксперты компании Group-IB, которые в результате исследования должны определить имели ли место накрутки голосов. С этой целю в настоящее время специалисты проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС.
При этом эксперт, знакомый с ходом работ, заявил Lenta.ru, что уже определены пять регионов, жители которых «аномально» проголосовали за победу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. По словам анонимного источника, это Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.
На подведение всех результатов перепроверки у специалистов может уйти не меньше месяца.
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, стала победительницей 6-го сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале, набрав после финального испытания 56,5% зрительских голосов. В Сети называют победу «купленной», поскольку Абрамовой не было среди «народных фаворитов». Ранее голосовать за девочку призывала Алсу, а также звёзды шоу-бизнеса. «Московский комсомолец» написал, что отправлять СМС в поддержку дочери популярной артистки агитировали сотрудников автомобильной группы «Авилон», фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» и производителя овощей «Агро-инвест».
Комментарии159
Общество , Видео , Другое , Авилон , Московский комсомолец , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа основная версия трагедии в Шереметьево379
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-100911
Пренебрегла осторожностью: 14-летняя школьница погибла на шашлыках
Московское метро изменило режим работы1
Спасавших Нотр-Дам обвинили в групповом изнасиловании26
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение