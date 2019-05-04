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В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти города Актоб в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Как отмечается в сообщении, поводом для отмены мероприятия стали обращения участников акций предыдущих лет, которые жаловались, что после шествия портреты их погибших во время Великой Отечественной войны родственников оказывались в урнах или были разбросаны по улицам.
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Кроме того, местные власти опасаются возникновения заторов на дорогах, которые могут принести «неудобства в передвижении жителям города».
Также в администрации напомнили, что за 10 дней до проведения подобных мероприятий организаторы должны были подать соответствующее заявление в органы исполнительной власти, однако этого сделано не было.
Всем желающим почтить память участников Великой Отечественной войны власти предложили присоединиться к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в Парке Первого президента.
Ранее в мае министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пронести по улицам украинских городов портреты «замученных во времена сталинских репрессий» украинцев вместо того, чтобы участвовать в шествии «Бессмертного полка».
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