В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Власти города Актоб в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается в сообщении, поводом для отмены мероприятия стали обращения участников акций предыдущих лет, которые жаловались, что после шествия портреты их погибших во время Великой Отечественной войны родственников оказывались в урнах или были разбросаны по улицам.

Кроме того, местные власти опасаются возникновения заторов на дорогах, которые могут принести «неудобства в передвижении жителям города».

Также в администрации напомнили, что за 10 дней до проведения подобных мероприятий организаторы должны были подать соответствующее заявление в органы исполнительной власти, однако этого сделано не было.

Всем желающим почтить память участников Великой Отечественной войны власти предложили присоединиться к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в Парке Первого президента.

Ранее в мае министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пронести по улицам украинских городов портреты «замученных во времена сталинских репрессий» украинцев вместо того, чтобы участвовать в шествии «Бессмертного полка».