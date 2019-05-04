Необходим перерыв: что случилось с патриархом Кириллом

В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

Ранее СМИ писали, что визит патриарха Кирилла в Петербург , где он должен был освятить Воскресенский собор Новодевичьего монастыря, перенесён из-за проблем со здоровьем главы РПЦ

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике. На следующей неделе, как ожидается, патриарх вернётся к текущим делам».

В пресс-службе московского патриархата также уточнили, что визит в Петербург, ранее запланированный на эти выходные, перенесён на конец мая.