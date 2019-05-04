Необходим перерыв: что случилось с патриархом Кириллом

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В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха 

Говорит Москва 1 час назад
Ранее СМИ писали, что визит патриарха Кирилла в Петербург, где он должен был освятить Воскресенский собор Новодевичьего монастыря, перенесён из-за проблем со здоровьем главы РПЦ.
Пресс-секретарь патриарха Александр Волков сообщил «Говорит Москва», что необходимость в перерыве возникла из-за напряженного графика.
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике. На следующей неделе, как ожидается, патриарх вернётся к текущим делам».
В пресс-службе московского патриархата также уточнили, что визит в Петербург, ранее запланированный на эти выходные, перенесён на конец мая.
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Общество , Видео , Александр Волков , РПЦ , Москва , Санкт-Петербург
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