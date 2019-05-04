Необходим перерыв: что случилось с патриархом Кириллом

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«Необходимо сделать перерыв»: в РПЦ прокомментировали здоровье патриарха 

Рамблер 34 минуты назад
Глава РПЦ патриарх Кирилл вынужден пересмотреть свой напряженный график, чтобы отдохнуть, рассказал руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Он отметил, что патриарх участвовал во множестве богослужений и мероприятий. Ранее стало известно, что визит патриарха в Петербург, связанный с освящением Воскресенского собора Новодевичьего монастыря, перенесён на конец мая. СМИ предположили, что причиной этого стали проблемы со здоровьем главы РПЦ.
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и Страстная седмица, затем Пасха и Светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике», — сказал Волков.
Уже на следующей неделе глава РПЦ планирует вернуться к текущим делам.
Общество , Видео , Александр Волков , РПЦ , Радиостанция "Говорит Москва"
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