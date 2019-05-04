Необходим перерыв: что случилось с патриархом Кириллом

«Необходимо сделать перерыв»: в РПЦ прокомментировали здоровье патриарха

Он отметил, что патриарх участвовал во множестве богослужений и мероприятий. Ранее стало известно, что визит патриарха в Петербург, связанный с освящением Воскресенского собора Новодевичьего монастыря, перенесён на конец мая. СМИ предположили, что причиной этого стали проблемы со здоровьем главы РПЦ.

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и Страстная седмица, затем Пасха и Светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике», — сказал Волков.

Уже на следующей неделе глава РПЦ планирует вернуться к текущим делам.