В Крыму усилили охрану границы из-за роста потока украинских туристов

Крымские пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы из-за возросшего в два-три раза пассажирского и транспортного потоков из Украины , сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ

"В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, в связи с наступлением пасхальных и майских праздников в автомобильных пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой" наблюдалось существенное увеличение, в два-три раза, пассажирского и транспортного потоков.

"Так, за последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекли около 9 тысяч человек и почти 1 500 автомобилей. Наибольший поток зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой", — отметили в ведомстве.

При этом, по прогнозам пограничников, ближайшие два дня ожидается увеличение пассажирского и транспортного потоков на выезд из России.

Пограничники советуют в целях более комфортного пересечения госграницы рассмотреть вопрос выезды из РФ использования возможностей всех трех автомобильных пунктов пропуска ("Армянск", "Джанкой" и "Перекоп").