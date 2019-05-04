Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме разъяснили суть законопроекта о налоговом вычете на спорт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, если данный закон будет принят, это станет большим подарком для россиян, ведущих активный образ жизни.
В случае, если Госдума примет законопроект о налоговом вычете на оздоровительные услуги в России, это приблизит решение задачи, поставленной президентом, об увеличении до 55 процентов доли граждан РФ, которые занимаются спортом. Депутат Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также заслуженный тренер РФ, разъяснил в разговоре со «Звездой» суть законопроекта, который выдвинули вместе с ним несколько депутатов.
«Было несколько инициатив. Первое — это заставить предпринимателей стимулировать своих работников на занятие спортом и сделать так, чтобы те затраты, которые были потрачены ими на фитнес-услуги и занятия спортом, занятия в секциях и так далее, шли в налогооблагаемую базу. Либо другой вариант: чтобы налогоплательщик сам оплачивал фитнес-услуги, и чтобы потраченные им деньги шли в налогооблагаемую базу непосредственно ему», — рассказал Свищев.
По словам депутата, данная инициатива о введении налогового вычета на спорт, была озвучена на совете в конце марта, ее приняли и поддержали.
«Я считаю, что если мы до конца весенне-летней сессии примем такое решение, то это будет реальный подарок всем тем людям, которые занимаются спортом, или планируют заниматься спортом посредством фитнеса. Это очень хороший подарок, который будет для всех россиян. И вот те задачи, которые ставятся президентом, чтобы в ближайшее время 55 процентов населения занималось спортом, как раз могут быть близки к выполнению посредством этого решения. То есть закон будет стимулировать наше население заниматься спортом и вести активный образ жизни», — говорит депутат.
Владимир Путин поручил правительству до 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Ранее президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем, в частности, говорится, что до 2024 года необходимо увеличить до 55 процентов долю граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
ТК «Звезда»: последние новости
В Ленобласти нашли захоронение останков узников концлагеря Спят на голых матрасах среди тараканов: соседи детей-маугли забили тревогу Авиаконструктора Новожилова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище
Комментарии4
Общество , Дмитрий Свищев , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давить»: Украина задумалась над жестким ответом РФ52
«Ограничатся угрозами»: Компании ЕС пугают из-за РФ
Не удержался: Трамп сделал признание после беседы с Путиным197
Шеф-редактор «Голоса» госпитализирован после инфаркта79
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг Вермахта
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение