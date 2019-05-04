В Госдуме разъяснили суть законопроекта о налоговом вычете на спорт

По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, если данный закон будет принят, это станет большим подарком для россиян, ведущих активный образ жизни.

В случае, если Госдума примет законопроект о налоговом вычете на оздоровительные услуги в России , это приблизит решение задачи, поставленной президентом, об увеличении до 55 процентов доли граждан РФ, которые занимаются спортом. Депутат Дмитрий Свищев , член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также заслуженный тренер РФ, разъяснил в разговоре со «Звездой» суть законопроекта, который выдвинули вместе с ним несколько депутатов.

«Было несколько инициатив. Первое — это заставить предпринимателей стимулировать своих работников на занятие спортом и сделать так, чтобы те затраты, которые были потрачены ими на фитнес-услуги и занятия спортом, занятия в секциях и так далее, шли в налогооблагаемую базу. Либо другой вариант: чтобы налогоплательщик сам оплачивал фитнес-услуги, и чтобы потраченные им деньги шли в налогооблагаемую базу непосредственно ему», — рассказал Свищев.

По словам депутата, данная инициатива о введении налогового вычета на спорт, была озвучена на совете в конце марта, ее приняли и поддержали.

«Я считаю, что если мы до конца весенне-летней сессии примем такое решение, то это будет реальный подарок всем тем людям, которые занимаются спортом, или планируют заниматься спортом посредством фитнеса. Это очень хороший подарок, который будет для всех россиян. И вот те задачи, которые ставятся президентом, чтобы в ближайшее время 55 процентов населения занималось спортом, как раз могут быть близки к выполнению посредством этого решения. То есть закон будет стимулировать наше население заниматься спортом и вести активный образ жизни», — говорит депутат.