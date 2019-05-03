В столице Ингушетии запретили передвижные цирки с животными

По его словам, вместо подобных представлений власти будут проводить акции, направленные на популяризацию доброго отношения к зверям, и помогать бездомным животным.

«Животные — это не развлечение, не бездушные игрушки. Они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе», — сказал Цечоев.

Как отмечает ТАСС, стационарного цирка в Магасе нет и, по словам Цечоева, не будет.

Летом прошлого года в столице Ингушетии были установлены домики с подогревом для бездомных кошек, а также убежища для белок. В планах мэрии — поставить в городе специальные кормушки для бездомных животных.