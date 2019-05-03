Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Петербург обрушился снегопад 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Снег и сильные порывы ветра обрушились на Петербург в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
Метель началась примерно с 9:00 мск, снег продолжает идти с перерывами весь день.
По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 3 мая будет продолжаться мокрый снег и юго-западный ветер с порывами до 23 м/с, температура воздуха днем — плюс 4-6 градусов. Также снег идет в пятницу и в Ленинградской области.
По информации табло аэропорта Пулково, он работает в штатном режиме, задержек рейсов нет.
ТАСС: последние новости
Общественники из США и Британии приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе Лодка Конюхова остановилась в 550 км от мыса Горн из-за встречного ветра Участники ВОВ получили право бесплатного проезда в Белоруссию в майские праздники
Общество , Погода , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию76
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему10
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому9
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы418
России готовят «сногсшибательные» санкции295
Видео
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Дочь Пескова пожаловалась на дискриминацию
Общество
России готовят «сногсшибательные» санкции
В мире Конфликты
Мощнейший циклон «Фани»: метеорологи дали прогноз
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение