На Петербург обрушился снегопад

Снег и сильные порывы ветра обрушились на Петербург в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Метель началась примерно с 9:00 мск, снег продолжает идти с перерывами весь день.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 3 мая будет продолжаться мокрый снег и юго-западный ветер с порывами до 23 м/с, температура воздуха днем — плюс 4-6 градусов. Также снег идет в пятницу и в Ленинградской области.

По информации табло аэропорта Пулково, он работает в штатном режиме, задержек рейсов нет.