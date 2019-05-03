Жители города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возмутились «пивным танком Победы», который был найден в одном из местных магазинов, пишут СМИ.
Опубликовавший в соцсетях снимок автор сопроводил фотографию подписью «Какой позор», передает Ura.ru.
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На фото зафиксирован стенд в супермаркете, оформленный в соответствии с тематикой Дня Победы. На стенде в окружении кетчупов с банками пива внутри установлен «танк» с георгиевской лентой.
Жители региона в комментариях раскритиковали маркетологов магазина за такой «креатив».
Ранее СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде продают изготовленные в Китае георгиевские ленточки со свастиками.