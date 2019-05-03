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Познер объяснил, почему он не командный игрок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер рассказал, почему не считает себя командным игроком.
«Я не командный человек. Я очень спортивный, в том смысле, что много занимался и занимаюсь до сих пор спортом. Ну, к примеру — теннис. Я очень много играю в теннис, обожаю эту игру. И я играю только одиночные, парные я не играю, потому что не хочу отвечать за того, второго», — рассказал журналист на своем сайте «Познер Online».
Он добавил, что может действовать в команде, если того требуют обстоятельства.
«Но по сути — нет, я не командный человек», — подчеркнул публицист.
Ранее Познер рассказывал о том, как принимал участие в пропаганде.
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