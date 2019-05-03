Познер объяснил, почему он не командный игрок

Журналист Владимир Познер рассказал, почему не считает себя командным игроком.

«Я не командный человек. Я очень спортивный, в том смысле, что много занимался и занимаюсь до сих пор спортом. Ну, к примеру — теннис. Я очень много играю в теннис, обожаю эту игру. И я играю только одиночные, парные я не играю, потому что не хочу отвечать за того, второго», — рассказал журналист на своем сайте «Познер Online».

Он добавил, что может действовать в команде, если того требуют обстоятельства.

«Но по сути — нет, я не командный человек», — подчеркнул публицист.

Ранее Познер рассказывал о том, как принимал участие в пропаганде.