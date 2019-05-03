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Участники ВОВ получили право бесплатного проезда в Белоруссию в майские праздники 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили право бесплатного проезда в поездах, курсирующих между Россией и Белоруссией, с 3 по 15 мая. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".
"В результате достигнутых договоренностей с 3 по 15 мая 2019 года участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам в прямом международном сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь предоставлен бесплатный проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения международных поездов формирования АО "ФПК" и Белорусской железной дороги, за исключением поездов, следующих через Республику Беларусь транзитом", — говорится в сообщении РЖД.
При этом количество поездок для пассажиров не ограничено, билеты предоставляются на основании документов, подтверждающих право на льготу.
Оформление проездных документов осуществляется с 3 мая 2019 года в билетных кассах АО "ФПК" и Белорусской железной дороги.
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Комментарии1
Общество , Федеральная пассажирская компания , РЖД
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