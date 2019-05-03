Участники ВОВ получили право бесплатного проезда в Белоруссию в майские праздники

"В результате достигнутых договоренностей с 3 по 15 мая 2019 года участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам в прямом международном сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь предоставлен бесплатный проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения международных поездов формирования АО "ФПК" и Белорусской железной дороги, за исключением поездов, следующих через Республику Беларусь транзитом", — говорится в сообщении РЖД.

При этом количество поездок для пассажиров не ограничено, билеты предоставляются на основании документов, подтверждающих право на льготу.

Оформление проездных документов осуществляется с 3 мая 2019 года в билетных кассах АО "ФПК" и Белорусской железной дороги.