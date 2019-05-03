В РФ заработал Центр мониторинга нарушений прав журналистов

Совместно с СПЧ в тестовом режиме запущен Центр мониторинга нарушений прав журналистов, мы будем координировать полученную информацию с руководством Международной федерации журналистов, — приводит ТАСС слова главы СЖР Владимира Соловьёва

Он отметил, что возглавляемая им организация ежедневно получает из разных регионов страны сообщения о нарушениях в сфере свободы распространения информации. Иногда речь идёт даже о цензуре.

А цензура запрещена у нас Конституцией, — напомнил руководитель профессионального сообщества.

Будет создана единая база, куда будут заносить любые нарушения прав журналистов. В настоящее время СЖР оперативно реагирует на подобные факты, стараясь разрешать возникающие конфликты. Для этого представители Союза выезжают, в случае необходимости, на место событий.

Соловьёв напомнил о письме в адрес избранного президента Украины Владимира Зеленского , которое в апреле подписали многие российские журналисты. В нём содержится просьба выпустить на свободу журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в государственной измене и арестовали.

Думаю, это будет тестом для Зеленского, потому что много месяцев подряд обращения в адрес украинских властей не имели никакого ответа, — сказал глава СЖР.

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, который был провозглашён Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. Инициаторами стали африканские журналисты, которые в 1991 году приняли Виндхукскую декларацию в поддержку независимой прессы.