Центр мониторинга нарушений прав журналистов запущен в тестовом режиме. Это произошло благодаря совместным усилиям Союза журналистов России и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.
Совместно с СПЧ в тестовом режиме запущен Центр мониторинга нарушений прав журналистов, мы будем координировать полученную информацию с руководством Международной федерации журналистов, — приводит ТАСС слова главы СЖР Владимира Соловьёва.
Он отметил, что возглавляемая им организация ежедневно получает из разных регионов страны сообщения о нарушениях в сфере свободы распространения информации. Иногда речь идёт даже о цензуре.
А цензура запрещена у нас Конституцией, — напомнил руководитель профессионального сообщества.
Будет создана единая база, куда будут заносить любые нарушения прав журналистов. В настоящее время СЖР оперативно реагирует на подобные факты, стараясь разрешать возникающие конфликты. Для этого представители Союза выезжают, в случае необходимости, на место событий.
Соловьёв напомнил о письме в адрес избранного президента Украины Владимира Зеленского, которое в апреле подписали многие российские журналисты. В нём содержится просьба выпустить на свободу журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в государственной измене и арестовали.
Думаю, это будет тестом для Зеленского, потому что много месяцев подряд обращения в адрес украинских властей не имели никакого ответа, — сказал глава СЖР.
3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, который был провозглашён Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. Инициаторами стали африканские журналисты, которые в 1991 году приняли Виндхукскую декларацию в поддержку независимой прессы.
Ранее News.ru сообщал, что главный редактор издания «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в случае избрания на президентский пост актёра Владимира Зеленского может быть отпущен на свободу, а дело о госизмене в отношении него прекратят. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.