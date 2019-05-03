«Ошиблись украинцы»: Соловьев о Зеленском

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«Ошиблись украинцы»: Соловьев об избрании Зеленского 

Рамблер 9 минут назад
Тележурналист Владимир Соловьев заявил, что украинцы ошиблись на выборах и проголосовали за «Порошенко-лайт». Так ведущий ТВ-программ оценил недавнее заявление избранного президента Украины Зеленского.
«Очевидно, что минские соглашения Зеленский не читал. Ошиблись украинцы. Думали, что выбрали Голобородько, а оказалось, что Порошенко-лайт», — написал Соловьев в твиттере.
Ранее Зеленский заявил, что государственная граница — это «единственное, что осталось общего у Украины с Россией». По его мнению, границы республик Донбасса контролирует Россия и их «надо вернуть».
На прошлой неделе Кремль упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса. Президент России Владимир Путин заявил, что данное решение продиктовано гуманитарными соображениями. Он не исключил, что упрощенная процедура получения паспорта РФ может распространиться на всех граждан Украины.
После киевского переворота 2014 года около полумиллиона украинцев запросили убежище в России. Более 300 тысяч получили российское гражданство.
Комментарии94
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Владимир Путин
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