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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, жители России будут работать всего три дня — с понедельника по среду, 6-8 мая. Причем 8 мая сокращенный рабочий день: можно уйти с работы на час раньше.
Уточняется, что праздничные дни будут длиться с 9 по 12 мая.
В следующий раз длинные выходные ожидаются в ноябре в связи с Днем народного единства.
Ранее врачи посоветовали не ставить "рекорды в огороде" на майские праздники.
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