«Самая тяжелая работа». Сколько стоит написать икону

В первую пятницу после Пасхи православные верующие вспоминают явление Богородицы византийскому императору Льву. Его изображают на иконе "Живоносный источник", одном из самых почитаемых образов Божией Матери. Чем сегодня живут иконописцы и почему так дороги мерные иконы — в материале РИА Новости.

Прозревший слепой

По преданию, будущий император Византии Лев встретил слепца в роще у источника, знаменитого своими чудесами. Усадив калеку под деревьями, пошел набрать для него воды и услышал женский голос: "Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко". Удивился, поискал воду, но не нашел. Когда он прекратил поиски, раздался тот же голос: "Царь Лев! Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напой ею жаждущего. Тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это место".

Слепец прозрел и пошел, славя Богоматерь. В 457 году Лев I, став императором, приказал очистить источник и построить над ним храм.

Если горит душа

"Иконописец — это слишком круто. Мы просто изографы (изография — точное воспроизведение. — Прим. ред.)", — смеется московская художница и иконописец Наталья Каленчук, воспитанница иконописной мастерской при Сретенском монастыре. На вопрос, сколько сейчас настоящих мастеров, отвечает со вздохом: "Пруд пруди. Их печатают с большой скоростью и в большом количестве".

"Если хочется, можешь что угодно рисовать, но называть это иконой, наверное, нельзя. У нас нет штампа, однако есть канон. И то, что выходит за его рамки, — это художество", — добавляет Наталья.

Сколько зарабатывает иконописец? "То густо, то пусто". По словам собеседницы, может быть и "ноль рублей", а может — и несколько десятков тысяч. "Я всегда говорю заказчику: если для него мой труд очень дорог, сделаю скидку. Потому что когда работа интересная, если человеку очень хочется или очень надо, душа у него горит, — как я скажу, что надо вот столько денег, и все? Я так не могу", — объясняет она.

Мерная мода

Один из главных трендов современного иконописания — так называемые мерные, или ростовые, иконы. Они же — самые дорогие. Мерные иконы писали для царей, когда у тех рождались дети, — в рост младенца. В наше время традицию вспомнили и развили. Доска для таких икон изготавливается заранее, "под размер".

"Когда держишь ее в руках, возникает чувство, что держишь младенца", — говорит Наталья.

Золотое дно

Иконописец Казанского храма города Орска Ольга раньше работала художником-модельером. Однажды священник попросил ее сделать эскизы богослужебных облачений. А потом — расписать храм.

"И все, я пропала. У меня было много туфель на каблуках, я их собрала и раздала, надела кроссовки и платок. "Оля головой поехала", говорили все", — вспоминает она с улыбкой.

Сегодня среди ее заказов больше всего образов Богородицы. Мерные иконы Ольга тоже пишет, но редко. "В год, может быть, две. Как правило, просят написать не святого, в честь которого крестили ребенка, а именно Богородицу. Берем по пять тысяч. Однажды батюшка привез человека, который сказал: хочу заплатить десять, обет такой дал. Тяжело было брать", — рассказывает Ольга.

"Только Бог дает силы писать иконы. Я даже не представляла, что это так сложно. Часто напишешь образ — счищаешь и заново. И так много раз. А потом получается. И это счастье", — признается она.

Ей часто говорили, что она даже не представляет, какие деньги могла бы заработать.

"Не ради крашеной доски"

Настоятель орской Казанской церкви священник Максим Бражников уверен, что непонятная для многих традиция освящения храмов в честь тех или иных событий — очень хороший способ для многих прихожан осознать "связь с Богом".

"Это же не в честь доски крашеной, а в честь той истории, которая с Божией Материю связана. Попытка человека осмыслять свою жизнь и связывать ее с Богом", — подчеркивает он.

Иначе, по его словам, жить совсем грустно.