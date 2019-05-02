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Лодка Конюхова остановилась в 550 км от мыса Горн из-за встречного ветра 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное плавание на весельной лодке, в 147-й день своего пути не может продвинуться в направлении мыса Горн из-за неблагоприятного встречного ветра. Об этом он сообщил в четверг на своем сайте.
"Ветер зашел на южный, а сейчас даже юго-восточный, встречный. Сегодня, к сожалению, не получится продвинуться по курсу. Расстояние от лодки "Акрос" до мыса Горн замерло на отметке в 300 миль (555,6 км) и не сокращается. Заштилело, ветер 10 узлов, очень холодный, дует ровно из Антарктиды, но выглянуло солнышко, это очень своевременно, я последнюю неделю солнца не видел", — говорится в сообщении.
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
В последнее время держится облачная погода, из-за чего путешественник не может зарядить электронные приборы.
"Выключил все приборы, кроме электронной карты и AIS [система идентификации судов]", — написал Конюхов.
Путешественник ждет смены ветра на западно-северо-западный, чтобы начать движение в сторону пролива Дрейка. Конюхов посетовал, что оказался слишком близко от берега, но надеется, что его "не выбросит на скалы Огненной земли".

Маршрут экспедиции

Одиночное кругосветное плавание на весельной лодке Конюхов начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили), мыс Горн — мыс Люин (Австралия) и мыс Люин — порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 16 тыс. морских миль (27 тыс. км).
Лодка "Акрос", на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.
Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.
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