Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку

Владелец магазина в Нижнем Новгороде утроил драку с журналистами, приехавшими провести контрольную закупку.

Ранее местный житель Александр Дейч обратил внимание, что в этой торговой точке продавались георгиевские ленточки со свастикой. Мужчина предположил, что по замыслу авторов изображение на сувенире символизирует Советский Союз, одерживающий победу над фашизмом. Однако идея оказалась неудачной: многие пользователи Сети раскритиковали неоднозначный товар с нацисткой символикой.

Дейч рассказал, что после обнаружения странных георгиевских ленточек приехал в магазин вместе с журналистами, однако сотрудники заведения на появление камер отреагировали агрессивно.

"Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. Они стали кричать: "Это не наш товар". Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина", — рассказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Мужчина предположил, что после возникшего скандала ленточки со свастикой исчезнут с полок торговой точки.

Несколько дней назад россияне также обратили внимание на появившуюся в продаже мягкую игрушку "Ветеран", которая исчезла с магазинных полок распространения скандала в социальных сетях и СМИ.