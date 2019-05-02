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Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Александр Дейч
Владелец магазина в Нижнем Новгороде утроил драку с журналистами, приехавшими провести контрольную закупку.
Георгиевские ленточки со свастикой возмутили нижегородцев
Ранее местный житель Александр Дейч обратил внимание, что в этой торговой точке продавались георгиевские ленточки со свастикой. Мужчина предположил, что по замыслу авторов изображение на сувенире символизирует Советский Союз, одерживающий победу над фашизмом. Однако идея оказалась неудачной: многие пользователи Сети раскритиковали неоднозначный товар с нацисткой символикой.
Дейч рассказал, что после обнаружения странных георгиевских ленточек приехал в магазин вместе с журналистами, однако сотрудники заведения на появление камер отреагировали агрессивно.
"Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. Они стали кричать: "Это не наш товар". Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина", — рассказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Мужчина предположил, что после возникшего скандала ленточки со свастикой исчезнут с полок торговой точки.
Несколько дней назад россияне также обратили внимание на появившуюся в продаже мягкую игрушку "Ветеран", которая исчезла с магазинных полок распространения скандала в социальных сетях и СМИ.
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Комментарии9
Общество , Радиостанция "Говорит Москва"
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