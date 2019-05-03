Дочь Пескова пожаловалась на дискриминацию

«Дискриминация, лицемерие»: дочь Пескова о стажировке в Европарламенте

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова в соцсетях рассказала о дискриминации и лицемерии в политике. По ее словам, она столкнулась с негативными моментами, будучи на стажировке в Европарламенте

«Во время практики я многому научилась, многое переосмыслила… Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике», — написала Пескова в инстаграме.

Она рассказала, что завершила стажировку в Европарламенте недавно. Это была уникальная возможность "изучить иностранное учреждение изнутри".

По словам Песковой, попасть в Европарламент может любой студент.

«Честно говоря, ваша общая культура, личные качества (особенно стрессоустойчивость, внимательность и коммуникабельность) и знания иностранных языков для работодателя важнее диплома. Обязанности стажера-ассистента зависят от поручений депутата, на которого Вы работаете или его коллеги. Работа может варьироваться от ксерокопирования и написания мейлов до записей во время собраний комитетов, документальных исследований и организаций различных поездок. Прежде всего, необходимо быть универсальным сотрудником», — поведала дочь Дмитрия Пескова.

Она отметила, что благодаря стажировке поняла, что «хочет сменить направление, переехать в Россию и получить степень магистра по международным отношениям».

До стажировки в Европарламенте Елизавета 6 месяцев практиковалась в сфере маркетинга, работая в компании Louis Vuitton

Ранее Пескова рассказала в соцсетях, что завершила многолетний кочевой образ жизни по европейским столицам. Девушка заявила, что сняла квартиру в Москве и попросила пользователей интернета помочь ей с выбором магазинов и домашней утвари.