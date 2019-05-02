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Российские пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к музыкальной социальной сети Last.fm, на блокировку сайта обратили внимание в комментариях на сайте группы поддержки сервиса.
Официальный представитель Last.fm сообщил, что команда портала разбирается с возникшей проблемой. По его словам, сервис направил запрос в компетентные органы с просьбой разъяснить причины блокировки.
При этом в ответ на жалобу одного из пользователей Last.fm на блокировку провайдер "Дом.ru" сослался на федеральный список экстремистских материалов Минюста, куда одна из страниц социальной сети была внесена в 2017 году.
Роскомандзор блокировку Last.fm пока не подтвердил. В реестре сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию, музыкальная соцсеть также не значится.
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