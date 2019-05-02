Кузнецова прокомментировала инцидент в краснодарском детском саду

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что случаи, подобные произошедшему в детском саду Краснодара , недопустимы.

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников. При этом женщина неоднократно оскорбила мальчика.

"Если такими непедагогичными методами воспитывают в детском саду, то что потом ждать от детей? О какой доброте, справедливости может идти речь? Сегодня во многих школах по нашей инициативе открываются классы доброты, проводятся уроки милосердия, патриотизма. Но без личного примера взрослых, только рассказывая в теории о добрых поступках, ничему научить невозможно. А если уже с детского сада путем унижения и физического воздействия взрослые преподают такие "уроки доброты", то какими вырастут наши дети?" — сказала омбудсмен РИА Новости.

Она добавила, что подобные случаи недопустимы.

"Мы находимся на связи с региональным уполномоченным, прокуратура, полиция ведет работу. В департаменте образования нам сообщили, что в первый же рабочий день заведующая детским садом будет уволена", — подчеркнула Кузнецова.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Ковалева заявила, что проведет служебное расследование инцидента.