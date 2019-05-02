Телеведущая Ксения Собчак поздравила свою мать, сенатора Людмилу Нарусову с днем рождения. Члену Совета Федерации в четверг исполнилось 68 лет. В своем поздравлении в инстаграме Собчак рассказала, какие качества ей достались от матери.
"Любовь к жизни, витальность, сила характера, умение дружить и бескорыстно помогать людям, умение быть стойкой в любых обстоятельствах — все это, если и есть во мне хоть немного, то именно от тебя", — написала она.
Собчак пообещала продолжить следить за здоровым образом жизни Нарусовой и просить ее "оставить ребенка в покое".
"Мы наверное не раз еще будем ругаться, но знай, это все от любви и знания, что ты самая родная и близкая", — заключила она.
Ранее Собчак похвалилась, что сидела на коленях у недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского.