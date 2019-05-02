«Оставь ребенка в покое»: Собчак обратилась к Нарусовой

"Любовь к жизни, витальность, сила характера, умение дружить и бескорыстно помогать людям, умение быть стойкой в любых обстоятельствах — все это, если и есть во мне хоть немного, то именно от тебя", — написала она.

Собчак пообещала продолжить следить за здоровым образом жизни Нарусовой и просить ее "оставить ребенка в покое".

"Мы наверное не раз еще будем ругаться, но знай, это все от любви и знания, что ты самая родная и близкая", — заключила она.