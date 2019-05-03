В Приамурье дальневосточный гектар получила гражданка Бразилии

Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где земельный участок предоставлен иностранной гражданке, сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АНО "АРЧК ДВ").

Землю получила Агриппина Ануфриев-Егорофф, в настоящее время ожидающая получения российского паспорта. Ей 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев. Ее супруг Алексей переехал из Бразилии в Амурскую область еще в 2016 году и уже владеет вместе с родственниками десятью гектарами земли. Агриппина тоже уже в Приамурье, хотя долго не могла получить российскую визу.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогла Агриппине оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников — и вот Агриппина и её сын Дамиан наконец воссоединились с родными.

Получить участок земли на Дальнем Востоке, а также гражданство России в упрощенном порядке иностранцы могут благодаря закону, расширяющему действие программы "Дальневосточный гектар" на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Он вступил в силу в марте текущего года. Иными словами, получить дальневосточный гектар можно еще до получения гражданства Российской Федерации.