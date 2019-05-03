Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приамурье дальневосточный гектар получила гражданка Бразилии 

Российская Газета + ещё 2 58 минут назад
Фото: ТАСС
Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где земельный участок предоставлен иностранной гражданке, сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АНО "АРЧК ДВ").
Землю получила Агриппина Ануфриев-Егорофф, в настоящее время ожидающая получения российского паспорта. Ей 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев. Ее супруг Алексей переехал из Бразилии в Амурскую область еще в 2016 году и уже владеет вместе с родственниками десятью гектарами земли. Агриппина тоже уже в Приамурье, хотя долго не могла получить российскую визу.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогла Агриппине оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников — и вот Агриппина и её сын Дамиан наконец воссоединились с родными.
Получить участок земли на Дальнем Востоке, а также гражданство России в упрощенном порядке иностранцы могут благодаря закону, расширяющему действие программы "Дальневосточный гектар" на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Он вступил в силу в марте текущего года. Иными словами, получить дальневосточный гектар можно еще до получения гражданства Российской Федерации.
-Теперь, выбирая Дальний Восток, соотечественники могут не только получить гражданство России в упрощенном порядке, а вместе с ним и все соответствующие пособия и льготы, действующие в ДФО, но и бесплатно оформить землю по программе "Дальневосточный гектар" для реализации своих экономических проектов на земле, — говорит генеральный директор АНО "АРЧК ДВ" Сергей Ховрат.
Российская Газета: последние новости
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск Путин: Мы навсегда сохраним добрую память об Элине Быстрицкой Путин запретил рекламировать в России психоактивные вещества
Комментарии5
Общество , Амурская Область , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не надеются на США: В ЕС заговорили об армии2
В Киеве придумали как сделать армию больше76
Киев выследит новых россиян из Донбасса33
Суд освободил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Умер исполнитель роли Чубакки2
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение