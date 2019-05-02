Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей

Советы о том, на что следует обращать внимание в пиковый сезон активности клещей, дали в московском департаменте здравоохранения. Специалисты, прежде всего, рекомендуют внимательно осматривать себя после прогулок, так как паразиты присасываются безболезненно для человека — чаще всего в зоне за ушами и в паховой области.

Они обычно подкарауливают свою добычу во влажных, не слишком тенистых местах, в густой траве и кустарниках и даже по краям тропинок в парках. Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.

Роспотребнадзор рекомендует использовать на природе специально приспособленную одежду, а также репелленты. Жителям эндемичных территорий рекомендуется сделать вакцинацию от клещевого энцефалита. Непривитым после укуса необходимо в течение 96 часов пройти серопрофилактику — введение специального иммуноглобулина.

Снимать насекомое лучше в травмпункте. Если такой возможности нет, нужно «захватить клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов». После этого следует продезинфицировать место укуса и вымыть руки с мылом. Насекомое лучше сдать на анализ в лабораторию.

Ранее News.ru писал, что от клещевого энцефалита привились почти 1,5 млн россиян. При этом количество укусов не превышает показатели предыдущих лет.