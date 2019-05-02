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Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Советы о том, на что следует обращать внимание в пиковый сезон активности клещей, дали в московском департаменте здравоохранения. Специалисты, прежде всего, рекомендуют внимательно осматривать себя после прогулок, так как паразиты присасываются безболезненно для человека — чаще всего в зоне за ушами и в паховой области.
Они обычно подкарауливают свою добычу во влажных, не слишком тенистых местах, в густой траве и кустарниках и даже по краям тропинок в парках. Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Роспотребнадзор рекомендует использовать на природе специально приспособленную одежду, а также репелленты. Жителям эндемичных территорий рекомендуется сделать вакцинацию от клещевого энцефалита. Непривитым после укуса необходимо в течение 96 часов пройти серопрофилактику — введение специального иммуноглобулина.
Снимать насекомое лучше в травмпункте. Если такой возможности нет, нужно «захватить клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов». После этого следует продезинфицировать место укуса и вымыть руки с мылом. Насекомое лучше сдать на анализ в лабораторию.
Ранее News.ru писал, что от клещевого энцефалита привились почти 1,5 млн россиян. При этом количество укусов не превышает показатели предыдущих лет.
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Общество , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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