В России могут появиться «воздушные маршалы»

Заместитель главы полиции по охране общественного порядка на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин заявил, что в России могут создать «служба воздушных маршалов».

«Все это сейчас находится в обсуждении, но какого-либо решения нет. Все в режиме проработки, разработки, но не более того, конкретных сроков пока нет», — пояснил Тарушкин, передает РИА «Новости».

По его мнению, сотрудник МВД, находящийся во время полета на борту самолета, мог бы «остудить горячие головы».

Возможность появления службы, сотрудники которой занимались бы выявлением потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши, обсуждалась еще несколько лет назад.