В России может появиться «служба воздушных маршалов»

"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России , эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.

Ранее в МВД России на запрос РИА Новости ответили, что законом "О полиции" и указом президента подразделения полиции, выполняющие полномочия "службы воздушных маршалов", не предусмотрены. При этом в министерстве добавили, что, согласно отдельным законам, вовсе исключено право по сопровождению воздушного судна во время полета при наличии информации о возможном нарушении требований авиационной безопасности.

"Вы имеете в виду ту инициативу введения "службы авиационных маршалов"? Все это сейчас находится в обсуждении, но какого-либо решения нет. Все в режиме проработки, разработки, но не более того, конкретных сроков пока нет", — сказал Тарушкин в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о возможности появления на борту самолетов полицейских.

Он отметил, что нахождение сотрудника МВД во время полета, "несомненно, остудило бы горячие головы".

Возможность появления службы, сотрудники которой выявляли бы потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши, обсуждалась еще несколько лет назад.