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В России может появиться «служба воздушных маршалов» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Ранее в МВД России на запрос РИА Новости ответили, что законом "О полиции" и указом президента подразделения полиции, выполняющие полномочия "службы воздушных маршалов", не предусмотрены. При этом в министерстве добавили, что, согласно отдельным законам, вовсе исключено право по сопровождению воздушного судна во время полета при наличии информации о возможном нарушении требований авиационной безопасности.
"Вы имеете в виду ту инициативу введения "службы авиационных маршалов"? Все это сейчас находится в обсуждении, но какого-либо решения нет. Все в режиме проработки, разработки, но не более того, конкретных сроков пока нет", — сказал Тарушкин в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о возможности появления на борту самолетов полицейских.
Он отметил, что нахождение сотрудника МВД во время полета, "несомненно, остудило бы горячие головы".
Возможность появления службы, сотрудники которой выявляли бы потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши, обсуждалась еще несколько лет назад.
Эксперты вновь заговорили об этом в конце января, когда самолет "Аэрофлота", следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска после требования одного из пассажиров лететь в Афганистан. Комментируя этот инцидент, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил РИА Новости, что институт "воздушных маршалов" рано или поздно появится в России, это вопрос времени.
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Общество , Армия , Анатолий Выборный , Аэрофлот , Госдума , МВД , РИА Новости
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