В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Девушка гуляла по проезжей части, кричала и жаловалась на запах наркотических средств. Очевидцы вызвали полицию.
Сначала женщина сопротивлялась и отказывалась ехать в участок, но сотрудникам правоохранительных органов удалось поместить ее в патрульный автомобиль.
Обстоятельства инцидента выясняются.
"Ее личность установлена. Она передана в лечебное учреждение и находится под наблюдением медиков", — сообщили в МВД по Республике Башкортостан.