Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю

Краснодаре заведующей детсадом грозит увольнение, она заставила ребенка целовать землю за слова «Я ненавижу русскую землю!».

По данным СМИ, случай имел место в детском саду №74. За хулиганский проступок мальчика решила наказать заведующая Эмма Мильнер.

Ролик с «наказанием» детсадовца попал в сеть и вызвал большой резонанс.

На видео, снятом 30 апреля, женщина зло отчитывает ребёнка со словами «подонок» и «тварь». Говорит, что он «душит детей», а потом заставляет целовать землю.

По версии Эммы Мильнер, мальчик пяти лет имеет сложный характер. Его родители приехали в Краснодар из одной из южных республик. Мальчик сразу стал обижать остальных детей.

Эмма Мильнер рассказала, что не вытерпела, когда детсадовец выкрикнул:

«Я ненавижу русскую землю», сообщает телеграм-канал Baza.

В ответ заведующая заявила:

«Целуй землю, которая тебя кормит!».

Канал также отмечает, что Эмма Мильнер — один из опытных педагогов края и ранее попадала в рейтинги лучших воспитателей.

Полиция уже обратила вниманием на видеоролик.

«На основании размещенной в сети интернет информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в краснодарском управлении МВД.

В соцсетях, между тем, началось активное обсуждение инцидента. Одни пользователи пишут, что педагогов и воспитателей в России пора проверять у психологов. Другие, напротив, обвиняют современных родителей, позволяющих своим чадам все что угодно.

При этом все сходятся во мнении, что высокопоставленным чиновникам надо платить такую же зарплату, как учителям и воспитателям.