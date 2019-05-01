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Что случилось с Сухоруковым, сообщили в театре 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-атташе театра имени Моссовета Татьяна Горина заявила, что народный артист России Виктор Сухоруков не может играть в спектаклях из-за травмы руки, передает РИА "Новости".
При этом она отметила, что актер чувствует себя хорошо.
"Виктор Иванович просто пока не может играть из-за руки, которая после перелома еще не совсем восстановилась. Поэтому театр отменил спектакли с его участием", — заявила Горина.
По ее словам, все купленные билеты можно вернуть.
Ранее сам Сухоруков рассказал, что находится на больничном после вывиха руки, который он получил во время одного спектакля.
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Общество , Виктор Сухоруков , Театра им. Моссовета , РИА Новости
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