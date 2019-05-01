Что случилось с Сухоруковым, сообщили в театре

При этом она отметила, что актер чувствует себя хорошо.

"Виктор Иванович просто пока не может играть из-за руки, которая после перелома еще не совсем восстановилась. Поэтому театр отменил спектакли с его участием", — заявила Горина.

По ее словам, все купленные билеты можно вернуть.

Ранее сам Сухоруков рассказал, что находится на больничном после вывиха руки, который он получил во время одного спектакля.