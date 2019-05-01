Познер рассказал о своей лжи

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, часто ли ему приходится говорить неправду.

Отвечая на вопрос, Владимир Познер, напомнил, что «был в пропаганде много лет». «Я пропагандировал Советский Союз, я пропагандировал советский образ жизни. Да, я в это верил, но от этого не легче. Пропаганда — всегда ложь, потому что пропаганда имеет определенную цель убедить человека в чем-то, и неважно, говоришь ты правду или полуправду или часть правды, обычно — это часть правды, но главное убедить. И, конечно, я этим занимался», — признался он на сайте «Познер Online».

«И, когда я дошел до определенной черты, я просто стал понимать, что я лгу и что моя вера в эту систему никак меня не оправдывает. И произошел крах моей веры, моего идеологического здания. Было очень тяжелое время. И я тогда поклялся себе, что больше никогда не буду поддерживать государство, я никогда не буду поддерживать никакую партию и не стану членом никакой партии, и что я постараюсь никогда не работать в штате, а буду независимым. И я думаю, что это помогло мне никогда после этого не говорить неправды», — отметил журналист, добавив, впрочем: «это не значит, что ты всегда говоришь правду, потому что, например, встречается женщина, которая спрашивает: „Правда, я хорошо выгляжу?“, а она выглядит плохо, но я бы ей ответил „Да, конечно“, потому что это другое. Можно, конечно, промолчать, но тут надо быть аккуратным».

«Но я понимаю ложь как сознательное искажение правды ради своей выгоды, своей шкуры и прочее», — заключил он.