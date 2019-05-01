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Пассажир поезда Москва‐Киев рассказал о стоимости въезда на территорию Украины 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Даже после снятия запрета на въезд на территорию Украины в конце прошлого года российским мужчинам пересечь границу непросто. Однако, как рассказал «360» очевидец, украинские таможенники готовы пропустить желающих за две тысячи рублей.
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Для пересечения российско-украинской границы мужчине из России необходимо подтвердить родство с украинцами и предоставить приглашение для въезда. Если вышеупомянутых бумаг нет, то вопрос можно решить по-другому.
«Двум мужчинам в соседнем купе долго угрожали: сейчас будем выходить, приглашения нет, вернетесь в свою Россию, но потом выяснилось, что приглашение можно заменить суммой в две тысячи рублей. В моем вагоне заплатили трое пассажиров. Двое по две тысячи рублей и испуганный мужчина средних лет отдал сразу четыре тысячи рублей», — рассказал пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Киев.
Как ранее сообщило РИА ФАН, Государственная пограничная служба Украины сняла запрет на въезд для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, который действовал на фоне введенного ранее украинскими властями военного положения, еще в декабре 2018 года.
Тем не менее, Госпогранслужба Украины до сих пор продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в страну.
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Общество , Украина
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