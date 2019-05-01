«Ночные волки» начали мотопробег «Дороги Победы — 2019» по территории Польши

Мотопробег "Дороги Победы — на Берлин 2019" международного мотоклуба "Ночные волки" начался в Польше несмотря на сложности, возникшие при пересечении белорусско-польской границы. Об этом сообщил в среду журналистам глава польского отделения "Ночных волков" Дариуш Качмарчик.

"Поляки проехали без сложностей за два часа. Но наших гостей с немецкими паспортами не пропустили. Представителей Италии держали восемь часов", — информировал он. "Это чистой воды враждебность. Мы не создаем никаких проблем, соблюдаем закон, возлагаем цветы", — отметил Качмарчик.

Колонна из около 30 мотоциклистов прибыла в Варшаву, где запланировано возложение венков у Могилы Неизвестного Солдата, а также на Военно-мемориальном кладбище советских солдат.

Международный мотопробег "Дороги Победы" проходит в пятый раз. Байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны. В Польше мотоциклисты также посетят Вроцлав, где возложат цветы к памятнику жертвам УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и на кладбище офицеров Советской армии, а также Освенцим, где намерены почтить память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого колонна отправится в Словакию и Чехию, а 9 мая мотоциклисты встретят в столице Германии.