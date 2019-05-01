Глава мимического ансамбля Большого театра прокомментировала смерть режиссёра Красноярской

Глава мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова в беседе с Пятым каналом прокомментировала сообщение о смерти режиссёра Наталии Красноярской

«Она была вершиной нашего мимического ансамбля, который сейчас просто остался фактически обезглавленным. Это человек, который любую секунду, любой момент жизни не пропускал», — заявила она.

По её словам, Красноярская была образцом женственности и красоты.

Ранее сообщалось, что гражданская панихида будет проходить 4 мая с 10:00 до 11:30 в атриуме Вспомогательного корпуса, а отпевание пройдёт в Храме Троицы Живоначальной в Троицком подворье.

Красноярская будет похоронена на Перепечинском кладбище.