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Глава мимического ансамбля Большого театра прокомментировала смерть режиссёра Красноярской 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова в беседе с Пятым каналом прокомментировала сообщение о смерти режиссёра Наталии Красноярской.
«Она была вершиной нашего мимического ансамбля, который сейчас просто остался фактически обезглавленным. Это человек, который любую секунду, любой момент жизни не пропускал», — заявила она.
По её словам, Красноярская была образцом женственности и красоты.
Ранее сообщалось, что гражданская панихида будет проходить 4 мая с 10:00 до 11:30 в атриуме Вспомогательного корпуса, а отпевание пройдёт в Храме Троицы Живоначальной в Троицком подворье.
Красноярская будет похоронена на Перепечинском кладбище.
RT на русском: последние новости
В первомайском шествии в Севастополе приняли участие более 20 тысяч человек Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием Глава мимического ансамбля Большого театра прокомментировала смерть режиссёра Красноярской
Общество , Екатерина Миронова , Наталия Красноярская
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