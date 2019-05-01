Жена российского режиссёра Павла Чухрая Мария опровергла сообщения о его госпитализации, которые накануне появились в СМИ.
Здоров. Даже не слушайте, — сказала супруга режиссёра ФАН.
«Интерфаксу» она рассказала о том, что муж действительно обратился к врачам. По её словам, причиной беспокойства стала «обычная аллергия на весеннее цветение».
Он поехал в больницу, поскольку вовремя не сделал соответствующие прививки, сейчас врачи ему помогают справиться с аллергией, — сообщила женщина.
Сам режиссёр также опроверг информацию о том, что он якобы был экстренно госпитализирован, отмечает РИА Новости.
Это все ерунда, не хочу обсуждать, — сказал Чухрай.
Ранее в российских изданиях появились публикации о том, что 72-летний Павел Чухрай находится в реанимации одной из московских клиник. Сообщалось, что режиссёр якобы был доставлен туда в тяжёлом состоянии.
Как ранее писал News.ru, писатель Дмитрий Быков был госпитализирован 17 апреля в Уфе, а затем переведён в столичную больницу. Первоначально у него диагностировали инфаркт головного мозга.