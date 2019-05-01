Жена Чухрая опровергла информацию о его госпитализации

Жена российского режиссёра Павла Чухрая Мария опровергла сообщения о его госпитализации, которые накануне появились в СМИ.

Здоров. Даже не слушайте, — сказала супруга режиссёра ФАН.

«Интерфаксу» она рассказала о том, что муж действительно обратился к врачам. По её словам, причиной беспокойства стала «обычная аллергия на весеннее цветение».

Он поехал в больницу, поскольку вовремя не сделал соответствующие прививки, сейчас врачи ему помогают справиться с аллергией, — сообщила женщина.

Сам режиссёр также опроверг информацию о том, что он якобы был экстренно госпитализирован, отмечает РИА Новости.

Это все ерунда, не хочу обсуждать, — сказал Чухрай.

Ранее в российских изданиях появились публикации о том, что 72-летний Павел Чухрай находится в реанимации одной из московских клиник. Сообщалось, что режиссёр якобы был доставлен туда в тяжёлом состоянии.