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Жена Чухрая опровергла информацию о его госпитализации 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Жена российского режиссёра Павла Чухрая Мария опровергла сообщения о его госпитализации, которые накануне появились в СМИ.
Здоров. Даже не слушайте, — сказала супруга режиссёра ФАН.
«Интерфаксу» она рассказала о том, что муж действительно обратился к врачам. По её словам, причиной беспокойства стала «обычная аллергия на весеннее цветение».
Он поехал в больницу, поскольку вовремя не сделал соответствующие прививки, сейчас врачи ему помогают справиться с аллергией, — сообщила женщина.
Сам режиссёр также опроверг информацию о том, что он якобы был экстренно госпитализирован, отмечает РИА Новости.
Это все ерунда, не хочу обсуждать, — сказал Чухрай.
Ранее в российских изданиях появились публикации о том, что 72-летний Павел Чухрай находится в реанимации одной из московских клиник. Сообщалось, что режиссёр якобы был доставлен туда в тяжёлом состоянии.
Как ранее писал News.ru, писатель Дмитрий Быков был госпитализирован 17 апреля в Уфе, а затем переведён в столичную больницу. Первоначально у него диагностировали инфаркт головного мозга.
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Общество , Дмитрий Быков , Павел Чухрай , РИА Новости , Интерфакс
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