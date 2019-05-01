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«Опасные женщины»: британские читатели оценили первых красавиц Росгвардии 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: © Страница Росгвардии на Youtube
Британские издания, в том числе Daily Mail, The Sun и Daily Mirror опубликовали статьи, посвященные всероссийскому фотоконкурсу "Краса Росгвардии".
Многие читатели оценили красоту участниц конкурса.
"На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Я уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им", — написал Daganflyer.
"Они выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги", — написал пользователь под ником Malthus.
"Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия", — выразила мнение Erica67.
"Россия… там мужчины все еще мужчины, а женщины — женщины", — отметил Prima Vera.
Пользователь Caelestis напомнил, что русские женщины славятся своей красотой, а alsocurious заметил, что, судя по конкурсу, в России "не все так плохо".
Ранее стало известно, что победительницей первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции из Екатеринбурга. За нее проголосовали более 57 тысяч человек.
Анна Храмцова, ДВСМИ Росгвардии
Фотографию победительницы и 12 финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год.
ДВСМИ Росгвардии
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Общество , Интернет , Владимир Путин , Daily Mail
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