Сотрудница зоопарка заменила кенгуренку маму 

Зоологи давно отмечают, что не у всех животных срабатывает материнский инстинкт: некоторые представители фауны бросают свое потомство сразу после его появления на свет. Подобное поведение может быть обусловлено, в том числе, и стрессом. В дикой природе, брошенные новорожденные погибают. Но в зоопарках у таких «отказников» есть все шансы выжить — там они находятся под опекой людей. Так, сотрудница Ленинградского зоопарка Елена Васильева полностью заменила кенгуренку мать, отказавшуюся от него при рождении. Сейчас малыш живет в самодельной сумке, которую зоотехник носит на груди. Детеныш питается молоком по шесть раз в день и набирает вес. Кенгуру стал не единственным приемышем женщины, сейчас она одновременно ухаживает еще и за нильским крыланом, который тоже лишился материнского внимания и заботы. Со своими подопечными работник зоопарка не расстается даже ночью, малышам необходимо тепло и ощущение покоя и безопасности.