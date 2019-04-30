Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за болезни Виктора Сухорукова отменены спектакли в Москве 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Театре им. Моссовета проинформировали об отмене спектаклей с участием Народного артиста России Виктора Сухорукова. Об этом сообщается в инстаграме учреждения.
Как отмечается, изменения в программе коснулись спектаклей 6,7 и 10 мая.
"В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли… изменения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что вместо отменных спектаклей покажут другие.
Ранее сообщалось, что Сергей Гармаш из-за болезни отменил творческую встречу.
Газета.Ru: последние новости
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Общество , Виктор Сухоруков , Сергей Гармаш , Театра им. Моссовета , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Венесуэле оценили заявления США о «побеге» Мадуро7
Зеленский извинился за плачущего Кадырова112
Чичерина посоветовала отправить Макаревича в ДНР274
Не лезть в Каракас: США обратились с призывом к России2
Генпрокурор США извратил доклад по «российскому делу»1
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение