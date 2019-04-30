В Театре им. Моссовета проинформировали об отмене спектаклей с участием Народного артиста России Виктора Сухорукова. Об этом сообщается в инстаграме учреждения.
Как отмечается, изменения в программе коснулись спектаклей 6,7 и 10 мая.
"В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли… изменения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что вместо отменных спектаклей покажут другие.
Ранее сообщалось, что Сергей Гармаш из-за болезни отменил творческую встречу.