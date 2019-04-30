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Суд в Москве лишил телеведущего Дмитрия Хрусталева водительских прав на 1,5 года 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Мировой суд Москвы лишил соведущего шоу "Вечерний Ургант" Дмитрия Хрусталева водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.
"Суд признал Хрусталева виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также лишить права управления транспортным средством на один год и шесть месяцев", — сказал собеседник агентства.
Максимальная санкция по данной статье предусматривает штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на два года.
Хрусталев — российский шоумен, юморист и телеведущий, участник шоу Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".
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Общество , Дмитрий Хрусталев , Москва
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