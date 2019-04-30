Суд в Москве лишил телеведущего Дмитрия Хрусталева водительских прав на 1,5 года

Мировой суд Москвы лишил соведущего шоу "Вечерний Ургант" Дмитрия Хрусталева водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник. "Суд признал Хрусталева виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также лишить права управления транспортным средством на один год и шесть месяцев", — сказал собеседник агентства. Максимальная санкция по данной статье предусматривает штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на два года. Хрусталев — российский шоумен, юморист и телеведущий, участник шоу Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".