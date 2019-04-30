Мировой суд Москвы лишил соведущего шоу "Вечерний Ургант" Дмитрия Хрусталева водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.
"Суд признал Хрусталева виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также лишить права управления транспортным средством на один год и шесть месяцев", — сказал собеседник агентства.
Максимальная санкция по данной статье предусматривает штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на два года.
Хрусталев — российский шоумен, юморист и телеведущий, участник шоу Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".