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В Сочи ввели особый противопожарный режим 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Власти Сочи ввели на полгода особый противопожарный режим, запрещающий жителям и туристам разводить костры и сжигать мусор, сообщает администрация города.
"Постановление об этом подписал глава курорта Анатолий Пахомов. Противопожарный режим будет действовать на территории всего города с 1 мая по 1 ноября. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор теперь строго запрещено", — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, штраф за нарушение запрета может составлять от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от 15 до 25 тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч рублей — для юридических лиц. В рамках противопожарного режима в каждом городском районе проведут комплекс мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора.
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Общество , Пожары , Происшествия , Анатолий Пахомов , Сочи
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