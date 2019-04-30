В Сочи ввели особый противопожарный режим

Власти Сочи ввели на полгода особый противопожарный режим, запрещающий жителям и туристам разводить костры и сжигать мусор, сообщает администрация города.

"Постановление об этом подписал глава курорта Анатолий Пахомов. Противопожарный режим будет действовать на территории всего города с 1 мая по 1 ноября. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор теперь строго запрещено", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, штраф за нарушение запрета может составлять от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от 15 до 25 тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч рублей — для юридических лиц. В рамках противопожарного режима в каждом городском районе проведут комплекс мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора.